Marchetti accelera: vuole essere in campo tra tre settimane. Ma il futuro non è ancora chiaro...

A Pasqua lo aveva promesso: “Ci vediamo presto in campo”. Federico Marchetti vuole essere di parola, negli ultimi giorni ha accelerato: scongiurato l’intervento chirurgico, il portiere spera di tornare tra i pali prima del termine della stagione. Secondo quanto riportato durante la rassegna stampa di RadioSei, a Formello c’è un cauto ottimismo: entro due o tre settimane, come spiegava anche Tare sabato scorso, Marchetti dovrebbe rivedersi sul terreno di gioco. Inutile fare proclami, però. La speranza della squadra biancoceleste è di averlo a disposizione per le ultime due o tre giornate di campionato e, qualora dovesse disputarsi il 2 giugno, per la finale di Coppa Italia.

FUTURO - Il futuro dell’estremo difensore di Bassano del Grappa non è ancora chiaro. In casa Lazio si stanno facendo le dovute riflessioni, considerando anche il probabile impegno europeo della prossima stagione è fondamentale avere in rosa due portieri in grado di dare garanzie. Dal punto di vista tecnico la coppia Strakosha-Marchetti è ben assortita: l’ex Cagliari potrebbe restare per alternarsi proprio con l’albanese, permettendogli intanto di crescere con le dovute cautele. Tuttavia, non è da escludere nemmeno un intervento sul mercato. I nomi in ballo sono diversi: da Perin a Neto, arrivando fino a Sirigu, in uscita dal PSG. Per il rinnovo di Strakosha, intanto, è tutto fatto: la stretta di mano pare esserci già stata, ora si attende solo l’annuncio ufficiale.