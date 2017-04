Marchetti, auguri e una promessa: "Buona Pasqua a tutti! Ci vediamo presto in campo"

L’intervento chirurgico è stato scongiurato, ma per rivederlo in campo bisognerà attendere la prossima stagione. Federico Marchetti, infatti, è ancora alle prese con “il trauma distorsivo a carico del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale” che, dalla partita contro il Milan, lo ha costretto ai box. Nei giorni scorsi, il dottor Rodia era stato chiaro sui tempi di recupero: “4-5 settimane di stop, poi il recupero”. Tradotto? Toccherà a Strakosha difendere la porta biancoceleste per il finale di stagione. Il portiere di Bassano del Grappa, però, non si è perso d’animo, vuole tornare in campo prima possibile. Chissà, magari tentando un recupero che, ad oggi, appare impossibile. Nel giorno di Pasqua, ci ha tenuto ha mandare tanti auguri ai tifosi capitolini, con una promessa che fa ben sperare: “Buona pasqua a tutti voi tifosi, ci rivediamo presto in campo!”.