Mercato, per la porta torna di moda il nome di Neto

Mentre continua il cammino della Lazio verso l'Europa, il quarto posto o la vittoria in Coppa Italia porterebbe alla matematica qualificazione in Europa League, iniziano già i primi rumors in vista del mercato estivo. Un ruolo su cui il club biancoceleste dovrà quasi sicuramente investire è quello del portiere. Il futuro di Federico Marchetti è in bilico e il nome più frequente per la sostituzione del numero 22 è quello di Mattia Perin. L'estremo difensore del Genoa, però, si sta riprendendo da un intervento al ginocchio e il club biancoceleste potrebbe virare su un altro obiettivo. Secondo calciomercato.it, potrebbe essere Neto il nome giusto per difendere la porta delle aquile. Il brasiliano è chiuso alla Juventus da Buffon e vorrebbe giocare con più frequenza. Alla Lazio potrebbe trovare più spazio e permettere a Strakosha di crescere senza fretta dopo i notevoli progressi dimostrati in questa stagione. Sull'ex Fiorentina, però, c'è da sempre il Napoli che ha più volte fatto dei sondaggi per provare a strapparlo ai rivali bianconeri.