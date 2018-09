Partnership Lazio-Renault, Leiva incontra i tifosi. Canigiani: "Altre iniziative anche in futuro"

Prosegue la due giorni di eventi organizzata dalla Renault nell'ambito della partnership - che va avanti da quattro anni - con la Lazio. Dopo l'evento di ieri, che ha visto Berisha presenziare nel concessionario Renault di Via Casilina, oggi è il turno di Lucas Leiva, presente dal primo pomeriggio nel punto vendita Renault Fiori di Roma. Tanti i tifosi accorsi per rimediare autografi e scattare foto. Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, si è detto molto soddisfatto dell'esito di queste iniziative, svelandone di nuove per il futuro direttamente ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Queste iniziative sono un modo per iniziare questa nuova stagione che ci vedrà insieme al gruppo Renault come automotive partner. Quella di quest’oggi è solo una delle attività che porteremo avanti nel corso della stagione. Oltre ad un momento ufficiale di consegna delle auto che i calciatori avranno a disposizione, quest’oggi presso la concessionaria Renault Fiori di Roma alcuni ospiti della struttura insieme a dei tifosi biancocelesti hanno incontrato il centrocampista della Lazio Lucas Leiva. Ieri, invece, in un altro punto vendita ufficiale Renault ha presenziato Valon Berisha. In futuro ci saranno iniziative che coinvolgeranno i tifosi della Lazio a 360°".

EUROPA LEAGUE - "Le ore 19:00 di oggi sono il termine ultimo per sottoscrivere il mini-abbonamento per le gare casalinghe di UEFA Europa League: invito tutti gli interessati ad affrettarsi perché, seguendo il listino prezzi, la fidelizzazione permette al tifoso di assistere a tre partite al costo di due. Ci sono grandi vantaggi economici considerando anche la qualità delle gare che ci aspettano nel girone. Saranno match importanti e dunque delle buone occasioni per andare a fare il tifo all’Olimpico”.

Anche la responsabile marketing della concessionaria Renault Fiori di Roma Sveva Ferrini è rimasta altrettanto soddisfatta del buon esito dell'iniziativa: “Lucas Leiva è stato quest'oggi presente all'interno della nostra struttura e ha firmato tanti autografi. Ci ha raccontato la sua esperienza con la Renault rivelandoci di aver viaggiato molto con la sua vettura: l'esperienza più bella è stata quella vissuta poco tempo fa in Toscana. È rimasto molto soddisfatto della sua auto Renault e questo ci rende molto felici. Il rapporto commerciale con la Lazio è iniziato quattro anni fa e siamo molto contenti della realizzazione di questo progetto".