Patric chiede il rinnovo e spara alto: la Lazio valuta la cessione

E alla fine arriva… Widmer? Non solo il vice Biglia, in casa Lazio l’attenzione per la sessione estiva del calciomercato è rivolta anche verso la fascia destra di difesa. Il nome del talento dell’Udinese è tra i primi della lista, con i capitolini che sarebbe pronti a mettere sul piatto ben 8 milioni di euro. Come riportato durante la consueta rassegna stampa in onda su RadioSei, l’insistita ricerca di un terzino si giustificherebbe con la probabile cessione di Patric. A fine campionato, infatti, la Lazio avrebbe provato a sedersi al tavolo per rinnovare con lo spagnolo, il cui agente avrebbe chiesto un milione di euro netti. Troppo per la dirigenza biancoceleste, che avrebbe deciso così di metterlo sul mercato. Anche altri atteggiamenti di Patric, inoltre, non sarebbero per niente piaciuti a Igli Tare, che ha optato per un cambiamento di rotta. Niente prolungamento per l’ex Barcellona, inserito nella lista dei partenti.