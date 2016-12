Patric: "Lazio, resta concentrata. La stagione è lunga, continuiamo così"

Fonte: Federico Erdi - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Le difficoltà iniziali con Pioli, le ottime prestazioni con Inzaghi. Patricio Gabarron, noto semplicemente come Patric, continua a migliorare. Sia a sinistra che a destra il terzino spagnolo ha mostrato quest’anno sicurezza e affidabilità. La sua stagione per ora è positiva. Intervenuto ai microfoni del giornale spagnolo ‘La Opiniòn’, il difensore biancoceleste ha parlato del suo momento alla Lazio: “Anche se abbiamo perso l'ultima partita, credo che le sensazioni sono positive, siamo molto soddisfatti dei risultati. La stagione però è molto lunga e non dobbiamo rilassarci per nessun motivo. La squadra ha fatto 34 punti e vogliamo che questo trend continui perché i tifosi lo meritano”. Per quel che riguarda se stesso, Patric ha le idee chiare: “Ho 23 anni e voglio solo continuare a migliorare come professionista, non ho intenzione di pensare ad altro. Oggi sono molto felice di essere alla Lazio e mi devo godere il presente poi quel che verrà, verrà”.