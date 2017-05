Patric: "Pensavano che non avrei mai giocato con la Lazio. Mi sono allenato sempre con voglia e sacrificio..."

Un primo anno di ambientamento e poco fortunato con Pioli, le prime bocciature e qualche delusione. Poi l'arrivo di Inzaghi, e l'inizio di una nuova avventura. In un servizio andato in onda su Lazio Style Channel, il terzino biancoceleste Patric ha ripercorso questi due anni a Roma, raccontando in maniera romanzata, come ha scalato le gerarchie, diventando una pedina importante per la Lazio in questa stagione: “Quando sono arrivato in Serie A, ho passato i primi mesi in panchina, e la gente pensava che non avrei mai giocato in questa squadra. Forse non si erano accorti del mio talento, era come se valessi zero. Potevo restare lì ad amareggiarmi, e invece mi sono allenato con molta voglia e ancora più sacrificio. Quando non senti fiducia, devi combattere con motivazione. Per me è sempre il giorno zero, una nuova occasione per entrare in campo e lottare”.