Peruzzi difende Biglia: "Critiche ingenerose da pseudo-tifosi. Lucas è il nostro capitano!"

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una beffa clamorosa per la Lazio, che dopo aver ripetutamente assediato il Chievo è stata colpita da Inglese allo scadere. Sorrentino grande protagonista con alcune parate decisive che hanno mantenuto in piedi la squadra veronese, alle corde per quasi l’intera partita. Al termine del match momenti di nervosismo tra un tifoso della tribuna Monte Mario e il capitano Lucas Biglia. Angelo Peruzzi ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato così l’episodio: “Dispiace della situazione, ma andiamo avanti. Il ragazzo è eccezionale e capirà la situazione. Domani ne parleremo e la cosa passerà vista l'intelligenza di Lucas. Abbiamo fatto un’ottima patita, giocando 90 minuti benissimo. Poi abbiamo concesso un’occasione e abbiamo perso. Nel calcio succede. Dispiace tantissimo, dopo aver creato così tante palle gol. Il calcio è anche questo, ci sta che si perda. La squadra non è demoralizzata, anche se è dispiaciuta. Era sicura, soprattutto nel secondo tempo, di poter vincere. Purtroppo l’abbiamo persa. Prossimi impegni? Noi siamo consapevoli di aver fatto una buona gara, a prescindere dal risultato. Sono tre punti persi. Ripartiamo dal nostro capitano. E’ Biglia il nostro capitano, è un ragazzo eccezionali, con doti notevoli. Mi dispiace che qualche pseudo tifoso lo abbia attaccato. Questo non ci sta minimamente. E’ un ragazzo veramente con uno spirito di abnegazione unico in questa squadra. Ora qualsiasi cosa succede è colpa sua. Biglia è il nostro capitano, rimarrà il nostro capitano perché tutta la squadra lo segue”.

Peruzzi è intervenuto anche ai microfoni dei cronisti in mixed zone: "Penso che fossero partite importantissime per decidere la stagione insieme alla Coppa Italia: era una partita importantissima. Abbiamo lasciato un'occasione al Chievo e l'abbiamo pagata. Siamo delusi, la prestazione c'è stata, così come una grande reazione rispetto a Torino. Abbiamo avuto tante occasioni, ma per sfortuna e per bravura degli avversari. Non devo motivare i giocatori, il mio compito è non demotivarli: le motivazioni ce l'hanno. Lulic? La situazione è stata drammatizzata. L'entusiasmo c'è ancora, stasera non possiamo rimproverare nulla a nessun giocatore. Perse due partite c'è il dramma: serve una via di mezzo, c'è da rimboccarci le maniche, ma non diamo il via alla tragedia. Mercato? Se vogliamo fare polemica facciamo, ma non mi occupo di mercato. La Lazio è ancora quarta, ha perso, vedremo. Sta facendo un ottimo campionato. Se vogliamo dire che sta facendo male va bene, ma non sono due sconfitte a buttare via una stagione. Inter? Tutti si possono battere. Andiamo lì per fare il nostro meglio, così come abbiamo fatto dall'inizio della stagione". Sul tafferuglio che ha coinvolto Biglia: "E' imprescindibile per questo gruppo e un ragazzo eccezionale. Mi sembra ingeneroso. Dicono che sia stato un tifoso, spero sia uno pseudotifoso. Rinnovo? Biglia è e rimane il nostro Capitano. Per noi non è mai cambiato niente, forse per qualcuno sugli spalti"