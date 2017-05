RIVIVI IL LIVE - Inzaghi: "Arrabbiato per la sconfitta, non meritavamo di perdere"

Termina sul 3-2, la trasferta all'Artemio Franchi. Una Lazio rivoluzionata: contro la Fiorentina, spazio alle seconde linee e ampio turnover, in vista del partitone di mercoledì. Apre la sfida Keita, poi però i biancocelesti sono condannati a rincorrere. Poco male, la sconfitta non è una croce: la Lazio è matematicamente in Europa già da sei giorni. Ora testa all'obiettivo ancora da centrare: mercoledì c'è la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Al termine della sfida, Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei cronisti nella consueta conferenza stampa del post partita. Segui la diretta su Lalaziosiamonoi.it.

Lukaku e Parolo come stanno?

"Hanno avuto qualche problemino. Dovremo valutarli per mercoledì. Non ho le diagnosi, ma per Lukaku mi sembra un problema muscolare, credo ci siano poche chances. Per Parolo forse è un problema tendineo, speriamo di poterlo recuperare anche se valuteremo per la con lo staff medico"

Le impressioni sulla partita?

"Buone. Sono arrabbiato per la sconfitta, non meritavamo di perdere. Abbiamo fatto 65 minuti ottimi poi, come a voltre accade abbiamo mollato la presa prendendo tre gol".

La squadra sembra si sia seduta dopo il gol, è d'accordo?

"Probabilmente l'infortunio di Lukaku c'ha penalizzato, stava facendo bene. Abbiamo preso due gol in modo fortutito e ci siamo deconcentrati. Abbiamo perso una sfida che non meritavamo per quello che ho visto. Anderson? Sono contento dei giocatori in attacco, Keita, Djordjevic e Luis Alberto hanno fatto bene. Per Immobile e Felipe è stato più difficile, subentrando".