RIVIVI IL LIVE - Inzaghi: "Bravi i ragazzi a riprenderla. Keita? Fa sempre benissimo"

Fonte: Saverio Cucina - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Tre punti d'oro per i biancocelesti, che espugnano il Castellani dopo ben 12 anni. Un match più insidioso del previsto e subito raddrizzato dal guizzo di Immobile e la stoccata vincente di Keita, ormai sempre più decisivo. Intervenuti in conferenza stampa nel post gara, il tecnico Simone Inzaghi ha analizzato la sfida ai cronisti presenti:

Una gara forse più dura del previsto...

"Secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, dando seguito alle prove contro Chievo, Inter, Pescara e Milan, partite a parer mio giocate benissimo. Abbiamo tirato 13 o 14 volte in porta e 7 nello specchio. L'unico cruccio è che abbiamo chiuso il primo tempo con zero gol. Poi come spesso ci succede abbiamo preso gol al primo tiro in porta, ma siamo stati bravi a riprenderla vincendo una partita meritata ma sofferta".

Keita?

"Molto bene, ha accettato l'esclusione nel migliore dei modi, l'ho visto sereno e propositivo nello spogliatoio. Ha saltato 7 o 8 partite e già sta a 7 gol. Secondo me avrebbe potuto già essere in doppia cifra. E' un ragazzo che ha ancora margini di miglioramento. Fa benissimo dall'inizio, così come quando entra a gara in corso".

Empoli si è rivelato un campo difficile...

"Avevano giocato molto meglio di noi a Roma ed avevo detto che si sarebbe salvato. E' una squadra organizzata, con degli automatismi. Martusciello poi è un tecnico molto bravo e preparato che dà una grande organizzazione alla squadra. Gli ultimi anni avevamo perso oggi siamo stati bravi a vincerla. L'Empoli gioca bene a calcio, è una squadra aggressiva. Ma per noi oggi era importantissimo non perdere punti e come avevo detto non è stato semplice".