RIVIVI IL LIVE - Inzaghi: "Gara di sacrificio, il difficile viene ora. Juve? Esistono le prime volte..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Seconda partita del 2017, seconda vittoria. Ma questa ha un sapore molto più dolce: sia per aver ribaltato il match, sia per il calibro dell'avversario. Uno scontro diretto per l'Europa, con la Lazio che torna in perfetta media inglese. 20 partite e 40 punti. Dopo la sfida, in conferenza stampa è intervenuto Simone Inzaghi per commentare il match, espulsione compresa.

Penso che la partita l'abbiate vista. Abbiamo mertitato anche se si era messa male. Giocavamo contro una squadra che sta benissimo. Al di là della traversa e il rigore non dato, abbiamo subito pochissimo. Bravi a vincere una partita difficile. L'espulsione? Quarto uomo prevenuto sia con me che con Gasperini. Ma adesso mi godo la vittoria. Prima della partita non ho visto Vuoto sereno.

Perché incaponirsi con la difesa a tre sacrificando Anderson?

La valutiamo volta per volta. Sono soddisfatto della mia squadra anche del primo tempo. Al di là del modulo abbiamo rischiato solo nell'occasione del gol. Quando l'Atalanta ha messo la seconda punta sono tornato con la difesa a 5. Dobbiamo essere bravi a essere duttili. L'ho tolto perché mi sembrava stanco, al di là di quello ho una squadra abituata a cambiare a gara in corsa.

Sul calciomercato...

Davanti se qualcosa esce, qualcuno potrebbe arrivare. In difesa e a centrocampo siamo coperti.

Obiettivo stagione?

Abbiamo fatto 40 punti in 20 partite, non penso che nessuno se l'aspettasse. Ma davanti corrono tutte, con rose migliori della nostra. Il difficile arriva adesso.

Djordjevic?

Avevamo bisogno di qualcuno che ci facesse alzare la squadra. Ciro era stanchissimo.

Su Biglia...

Al di là di Lucas, anche i centrocampisti e i difensori. Penso che sia una vittoria meritata, visto che la squadra ha saputo sacrificarsi.

Salto a livello mentale contro la Juve?

Prima dobbiamo pensare al Genoa in Coppa Italia che per noi è molto importante. Poi allo Juventus Stadium abbiamo il dovere di crederci, per il momento hanno battuto tutti. Ma nel calcio ci sono sempre le prime volte.