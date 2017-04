RIVIVI IL LIVE - Inzaghi: "Grazie ai tifosi, il Napoli è più vicino! E ora il derby...."

REGGIO EMILIA - Una vittoria sudata per lanciarsi con entusiasmo al derby di ritorno con la Roma. Tra poco Simone Inzaghi si presenterà in sala stampa per commentare il successo sul Sassuolo: segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Dopo questa vittoria guarderà con più gusto Napoli-Juventus?

"Il Napoli ora è più vicino, ma ci penseremo da mercoledì perchè prima abbiamo una partita fondamentale. Siamo a 90 minuti dalla finale. Affrontiamo una grandissima squadra, la vittoria di oggi mi fa stare più sereno. Non abbiamo approcciato bene, forse per colpa della sosta, forse perché faceva caldo. Il primo tempo potevamo anche chiuderlo in vantaggio senza il miracolo di Cannavaro. Nel secondo tempo ho visto che potevamo vincere la partita, quindi ho tolto i due ammoniti. Non volevo rimanere in 10 su una possibile ripartenza del Sassuolo".

C'erano tanti tifosi laziali anche oggi...

"I tifosi li ringraziamo, erano veramente tanti, abbiamo sentito il loro sostegno. Siamo andati sotto nel risultato, ci hanno aiutato a ribaltare una partita che per noi era fondamentale".

L'azione della vittoria porta la mano dell'allenatore con quei 3 cambi...

"Faccio i complimenti pubblici a chi è entrato, i 3 ci hanno permesso di vincere.. E' successo spesso quest'anno, chi è entrato ci ha aiutato a vincere, sono contento. Oggi è toccato a loro, qualche altra volta toccherà ad altri".

Hoedt e Felipe Anderson però non hanno preso bene la sostituzione...

"Per me questo è un segnale positivo. Se uno esce ed è contento non è una cosa positiva. Sono stato calciatore anche io e lo so che può dare fastidio. Però nello spogliatoio Hoedt e Felipe Anderson erano contenti e facevano festa coi compagni".

Risposta di personalità dopo il pari di Cagliari?

"Abbiamo vinto 8 delle ultime 10 partite giocate, ne abbiamo pareggiate 2. Nel primo tempo siamo partiti un po' lenti, abbiamo alzato la posizione di Milinkovic su Aquilani. Poi ho visto che trovavano troppo spazio tra le linee e allora nella ripresa abbiamo tenuto Sergej più basso e abbiamo messo Immobile sul regista avversario. Sapevo che sarebbe stata una partita combattuta. Nel primo tempo era più giusto un pareggio, ma Cannavaro l'ha salvata in rovesciata, quand'è così un po' d'amaro in bocca resta. Nel secondo tempo il Sassuolo ha giocato in ripartenza e per quello ho sostituito i due ammoniti. Con un'espulsione avremmo rovinato tutto".

Un anno di Inzaghi alla Lazio: Di Francesco ha elogiato la sua gestione del gruppo...

"Abbiamo 60 punti dopo 30 partite, sono grandi numeri. Il campionato è strano, potevamo essere secondi o terzi se ci avesse detto male. Invece siamo quarti con le altre dietro attaccate. Mancano due mesi e saranno i più importanti per noi".

La Lazio arriva nel momento migliore al derby?

"Vedremo. Stasera abbiamo speso tante energie, ma lo sapevamo. Siamo andati in crescendo, abbiamo commesso errori in uscita che di solito non facciamo. Dobbiamo riposare perché abbiamo davanti due partite importanti".