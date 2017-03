RIVIVI IL LIVE - Inzaghi: "Ho visto la faccia giusta, non voglio sentir parlare di derby!"

FORMELLO - Si riparte dalla trasferta con il Sassuolo. Senza pensare al derby, se fosse possibile. Simone Inzaghi si presenterà alle 14 in sala stampa per la conferenza della vigilia: segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Mister come ha ritrovato la squadra dopo la sosta?

"Quando si rientra dalle Nazionali di solito si è un po' stanchi per le partite e i viaggi affrontati. Ma sono rientrati tutti, ho visto la squadra in un buono stato, ci stiamo preparando al meglio per domani".

In una settimana ci si gioca la stagione?

"E' importantissima, abbiamo partite difficili, ma non voglio sentire parlare di Cagliari o di Roma, voglio solo pensare al Sassuolo. Avremo una partita complicata, ma ho visto la squadra con la faccia giusta".

Si riesce a togliere dalla testa il derby?

"Normale che nella testa ci sia il pensiero al derby. Ma come ho già detto non penso né alla partita precedente né alla Roma. Dovremo fare una delle migliori prestazioni, il Sassuolo sta bene e ha recuperato giocatori importanti. Quelli che scenderanno in campo dovranno dare il 100%, vogliamo proseguire il nostro cammino".

Come sta de Vrij? Può giocare 2 partite in 4 giorni?

"Ho convocato 20 giocatori, sono tutti disponibili. Mohamed giocherà con la Primavera, Tounkara non è stato convocato. Domani avremo un risveglio muscolare e deciderò. Vogliamo tornare a vincere".

Keita come sta?

"Ha lavorato molto bene dopo il rientro, oggi invece aveva un po' di dolore all'adduttore. Gli abbiamo fatto saltare la partitella finale".

Però mister non ha risposto sulle condizioni di de Vrij...

"Sono rientrati tutti, anche Bastos che è stato l'ultimo a tornare dagli impegni con le nazionali. De Vrij può partire dall'inizio così come gli altri 3 centrali".

Che partita si aspetta col Sassuolo? Il derby può distrarre?

"Sappiamo che affrontiamo una partita impegnativa. Avendone giocati tanti di derby, so che è meglio prepararli con un risultato positivo alle spalle. La mia testa è solo al Sassuolo, dovrò scegliere gli uomini che domani mi offriranno le migliori garanzie. Chi scenderà in campo dovrà dare il 120%, tutti i singoli dovranno mettersi al servizio della squadra. Il gruppo ha un'identità precisa, dovremo cercare di vincere, sono convinto che faremo una grande gara".

L'approccio mentale quanto è difficile?

"L'Udinese, prima dell'andata con la Roma, fece una grande gara, non ci diede spazi e noi giocammo al di sotto dei nostri standard. Ho avvertito la squadra di questo, che serve il massimo. Dobbiamo fare risultato con la prestazione, di solito quando abbiamo giocato bene abbiamo anche portato a casa il risultato. Soltanto contro il Chievo e il Milan è successo il contrario".

Felipe Anderson come vive la mancanza delle convocazioni in Nazionale? Merita di essere chiamato?

"Penso di sì, sta facendo grandissime cose. Il Brasile sta facendo bene, è un gruppo collaudato, credo comunque che la sua crescita sia monitorata dal ct della Selecao. Non so quando, ma se continuerà a fare bene prima o poi arriverà la chiamata".

Crede ancora nel terzo posto in classifica?

"Mancano ancora tante partite, la classifica è corta, può succedere di tutto davanti e dietro a noi. Dobbiamo continuare in questo percorso. Mancano due mesi, abbiamo fatto tanti sacrifici nei primi 8 mesi, ora entriamo nel periodo determinante. Sono fiducioso, ho visto la squadra convinta delle proprie potenzialità".

Il Sassuolo meritava di più in classifica?

"In Europa League non ha mai potuto giocare al completo. Ora ha recuperato quasi tutti i calciatori, sta giocando molto bene e Di Francesco è un allenatore preparato".

Gli ex Roma che sono al Sassuolo potrebbero avere delle motivazioni in più nell'affrontare la Lazio?

"No, però penso che avranno delle ambizioni di fare bene. Il Sassuolo ha raccolto meno punti per colpa degli infortuni, i calciatori vorranno fare bene per se stessi e per migliorare la classifica della squadra".