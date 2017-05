RIVIVI IL LIVE - Inzaghi in conferenza: "Prendiamo gol troppo facilmente. Con l'Europa serviranno rinforzi..."

La Lazio esce sconfitta contro l'Inter nell'ultima partita della stagione davanti ai propri tifosi. All'Olimpico finisce 1-3 per gli uomini di Vecchi. Nonostante il risultato, i biancocelesti rimangono al quarto posto, in attesa della gara di domenica contro il Crotone, con un punto di vantaggio sull'Atalanta quinta. Segui la diretta scritta della conferenza stampa di Simone Inzaghi su Lalaziosiamonoi.it.

Buon inizio, poi mentalità e testa non sono state quelle di sempre...



Eravamo andati meritatamente in vantaggio, poi in questo tipo di partite abbiamo regalato due gol che non dovevamo concedere. Prima era molto più difficile farci gol, adesso invece fanno meno fatica i nostri avversari. Anche sui calci piazzati, ne abbiamo preso uno contro la Juventus e uno questa sera. Poi nel secondo tempo ci siamo innervositi, l'arbitro ci ha lasciato in nove, ma senza quei due gol regalati sarebbe andata diversamente.

Con che spirito si va a Crotone, considerando anche le tante assenze?



Sarà una settimana particolare. Noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario e dobbiamo rimanere quarti perché lo abbiamo meritato sul campo. L'Atalanta ha fatto grandi cose ma noi l'abbiamo battuta due volte. Domenica a Crotone sarà difficilissima.



Keita, il pubblico lo ama. Com'è ora la situazione?



Penso che lui si sia guadagnato l'affetto del pubblico e dei compagni sul campo con grandi prestazioni. Sono cose delicate, ma per aprire un ciclo dobbiamo trattenere i nostri giocatori migliori e ampliare la rosa. Le tre partite in settimana sono dure, e quindi bisognerà lavorare bene sul mercato.



La curva e i tifosi. L'omaggio a Totti non era prevedibile...



Negli anni il pubblico laziale ha dimostrato di essere fantastico e civile. Anche oggi lo hanno fatto, facendo questo omaggio a un campione come Totti, contro cui si è fatto tante sfide. Complimenti ai ragazzi della Curva per il loro gesto.



La Lazio ha bisogno di un mediano, uno come Onazi?



Senz'altro. Al di là di Onazi che a Roma ha fatto tanto bene, dovremo ampliare la rosa. Oggi abbiamo fatto 35 minuti molto bene, eravamo concentrati, poi ci siamo complicati la partita.



State parlando con la società del futuro?



Prima ci si siede insieme a un tavolo e si discute, e meglio è. Abbiamo però avuto impegni come la finale di Coppa Italia e il tempo non c'è stato. Stasera avrei voluto chiudere meglio davanti ai nostri tifosi.