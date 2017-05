RIVIVI IL LIVE - Inzaghi: "Lazio a guardia alta! Striscione? Condanno la violenza, ma non cerchiamo per forza il marcio"

FORMELLO - La partita con la Sampdoria per brindare al derby e blindare l'Europa. Simone Inzaghi, alle 14, presenterà in sala stampa il match di domani con i blucerchiati: segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Cosa vorrebbe dire arrivare domani in Europa?

"Sarebbe qualcosa di veramente importante, soprattutto pensando da dove siamo partiti. Ci siamo meritati tutto questo, ora dobbiamo fare l'ultimo sforzo, vediamo il traguardo ma ci manca ancora qualche punto. Non abbiamo un calendario semplice, in mezzo avremo molto probabilmente la finale di Coppa, non dobbiamo abbassare la guardia".

La Lazio può battere altri record...

"Guardiamo le statistiche, abbiamo fatto il record di vittorie esterne, pensiamo anche a quello dei punti. Ma domani abbiamo una partita difficilissima, dobbiamo affrontare la Samp nel migliore dei modi. Le partite post-derby possono diventare insidiose, ho messo la squadra in guardia, dobbiamo avere l'approccio giusto contro una squadra allenata bene da Giampaolo. Verranno qui per fare bella figura".

Per quanti anni si vede ancora alla Lazio?

"Io qui sto benissimo, sono laziale, allenare la Lazio è il massimo che mi potesse capitare. Ho trascorso tanti anni e fatto sacrifici con i ragazzi, con cui mi sono divertito, ho imparato e vinto. Ora manca poco alla fine, abbiamo avuto tutti poco tempo perché siamo stati impegnati. Poi col presidente troveremo una soluzione al più presto".

Un commento sullo striscione e le bambole del Colosseo?

"Sono fortemente contrario a tutte le cose che possono istigare alla violenza. Però penso anche che tutte le volte non si debba cercare il marcio per forza. Vivo qui da più di 20 anni, so quello che succede da una parte e dall'altra. Ci sono sempre gli sfottò, a volte bisogna fare delle distinzioni tra fatti gravi e sfottò. Ma ripeto: io sono fortemente contrario a ogni forma di violenza ed è giusto che venga condannata".

Come sta la squadra?

"Sta bene, ha avuto due giorni di meritato riposo, da mercoledì abbiamo cominciato a lavorare nel modo giusto. Ci aspetta una partita complicata, la giocheremo in casa, domani avremo un bellissimo stadio, ancora più bello di quello visto nella gara con il Palermo".

Punto infermeria?

"Dovremo vedere nella rifinitura di oggi. A parte Marchetti, ieri alla fine dell'allenamento avevo Biglia e Luis Alberto con qualche problemino. Speriamo di risolvere. Abbiamo l'allenamento nel pomeriggio, ieri le sensazioni erano positive per quanto riguarda de Vrij e Lukaku, vedremo oggi".

Come si può tenere Keita?

"L'ho detto, vorrei ripartire da tutti i ragazzi, non solo da Keita e Biglia. Chiunque ha giocato quest'anno mi ha dato tutto. Ci sono dei problemi contrattuali, Keita è uno di questi calciatori, lo vorrei con noi anche in futuro. Lo stimo, fa la differenza, sta bene nel gruppo, si sacrifica, lavora, è uno che vorrei sempre con me. La società conosce il mio pensiero, farà di tutto per accontentarmi".

Il prossimo anno la preoccupa: migliorare è difficile?

"Dovremo farci trovare pronti, sappiamo che ci sono società con budget e fatturati maggiori dei nostri, come quest'anno tra l'altro. Ma cercheremo di farci trovare pronti come in questa stagione. Prevedere il futuro è difficile".

Cosa pensa di Schick?

"La Samp è una squadra organizzata, con calciatori forti. Schick, Quagliarella, Muriel e Budimir sono ottimi attaccanti. Forse Schick non giocherà, ma mi preoccupo anche degli altri. Budimir in Serie B ha fatto ottime cose, finora non ha trovato troppo spazio perché ha giocatori importanti davanti".

Che partita deve fare la Lazio?

"Una partita con ritmi intensi, dovremo essere determinati. Dovremo avere l'approccio giusto, per noi è fondamentale".

Strakosha pronto per fare il titolare il prossimo anno?

"L'ho avuto tra i ragazzi, sta facendo grandissime cose. Il ruolo del portiere è delicato, si è ritrovato in una situazione non semplice, avevamo le semifinali di Coppa e altri match importanti davanti. Ha sfruttato l'occasione a pieno, ha la mia piena fiducia. Il prossimo anno farà sicuramente parte della nostra rosa".