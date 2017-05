RIVIVI IL LIVE - Inzaghi: "Peccato per il quarto posto, complimenti al Crotone. Rinnovo? Siamo a buon punto"

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha espresso il suo punto di vista sulla sconfitta di questa sera:

L'espulsione di Bastos ha complicato il discorso rimonta?

"Siamo partiti discretamente bene, ma ultimamente prendiamo gol alle prime occasioni. Fino al girone d'andata avevamo preso solo due gol nei primi tempi. Abbiamo subito il primo gol alla prima palla messa in area. Una volta accorciate le distanze abbiamo avuto anche l'opportunità per pareggiarla, ma l'espulsione di Bastos ha complicato tutto. Il Crotone ha mertitato di vincere".

Tanti gol subiti nelle ultime gare. Da cosa è dovuto?

"Nelle ultime gare abbiamo concesso qualche gol di troppo, ma nulla toglie a quanto di buono fatto dai miei ragazzi. Avevamo l'obiettivo di superare il numero di vittorie esterne dello scorso campionato e battere il record di punti fatti. Non ce l'abbiamo fatta ma va bene lo stesso. Il Crotone ha un allenatore bravissimo, ha trovato le motivazioni giuste, complimenti a loro. Mi dispiace per l'Empoli, ma il Crotone ha meritato la salvezza.

Qualche black-out di troppo?

"Può capitare ogni tanto, noi facciamo sempre gli stessi allenamenti con la stessa intensità. Sono dispiaciuto per il quinto posto, volevamo arrivare quarti".

Il rinnovo quando arriverà?

"In settimana ci incontreremo con il presidente, siamo a buon punto vogliamo ripartire nel migliore dei modi. Il prossimo anno avremo una competizione in più, dei viaggi in più e un calendario più fitto. Vogliamo disputare la prossima stagione nei migliore dei modi".

Si aspettava questa reazione del Crotone, una squadra che in estate poteva diventare la sua...

"Il Crotone ha fatto un girone di ritorno strepitoso, hanno dovuto capire la categoria e una volta fatto hanno cominciato a correre. Sono contento per il Crotone, allo stesso tempo mi dispiace per l'Empoli".