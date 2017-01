RIVIVI IL LIVE - Inzaghi: "Rifarei le stesse scelte, ora sta a me risollevare la squadra"

Fonte: Saverio Cucina - Lalaziosiamonoi.it

Doccia gelata per la Lazio. Dopo una gara a senso unico, i biancocelesti incassano la beffa finale di Inglese uscendo dall'Olimpico con zero punti. Intervenuto in conferenza stampa nel post gara, il tecnico Simone Inzaghi ha provato ad analizzare le ragioni della sconfitta ai cronisti presenti.

Una sconfitta che lascia molta amarezza...

"Questo è il calcio, è spietato, abbiamo fatto 26 tiri a 3, 15 occasioni e non abbiamo realizzato neanche un gol. Come spesso succede nel calcio in questi casi vieni punito. Se a Torino ero rammaricato perché abbiamo sbagliato partita, oggi mi dispiace soprattutto per i ragazzi perché abbiamo offerto un buon calcio. Dovevamo essere più cattivi in zona gol, Sorrentino è stato bravissimo. Ora io dovrò essere bravo a far capire che nel calcio tutto questo può succedere".

Hai qualche rimpianto?

"Non ci stavo a pareggiarla dopo una partita del genere. Se avessimo pareggiato avremmo raccolto un punto, ma non sarebbe stato abbastanza. Ho inserito due attaccanti e ho spostato Lombardi e Lulic come terzini per aver maggior spinta; non mi sarei accontentato del pareggio. Era destino che non avremmo dovuto far gol e perdere la gara. Pensavo di aver visto di tutto l'anno scorso con la Sampdoria, ma stasera è stato peggio. Abbiamo alzato molto il baricentro, loro giocavano solo con Inglese, Hoedt e de Vrij lo hanno marcato benissimo. Il gol lo abbiamo preso centralmente e non sulle fasce. Rifarei le stesse scelte. Ho detto ai ragazzi di alzare la testa e guardare avanti perché partite del genere si possono perdere".

Non ti sembra che la società abbia sbagliato mercato?

"Dopo una partita così parlare di mercato credo sia ingiusto. Se ci fosse stata giustizia avremmo vinto 3-0 e di mercato non se ne sarebbe parlato".