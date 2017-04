Roma-Lazio, solo 7000 biglietti staccati: la vendita stenta a decollare...

Conto alla rovescia partito. Mancano ormai pochissimi giorni al derby di domenica fra Roma e Lazio, che andrà in scena all'Olimpico alle ore 12.30. Il dato sulla vendita dei biglietti però, al momento stenta a decollare. Come riportato nella consueta rassegna stampa di Radiosei infatti, sono solamente 7000 i tagliandi staccati per i tifosi biancocelesti. Un numero sicuramente destinato a salire nelle prossime ore, ma che ha momentaneamente portato alla chiusura della vendita nel distinto nord-est. Confermata invece la vendita senza restrizioni in Tevere per i tifosi della Roma.