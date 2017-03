Simeone, il Genoa apre alla cessione: Lotito e Preziosi ne parlano

Un Simeone alla Lazio, un altro, Tare spera con lo stesso effetto del primo. Il club biancoceleste spinge per chiudere per il Cholito, è consapevole della concorrenza che potrebbe venire a crearsi in estate. Lotito per Preziosi ha una corsia preferenziale, i due continuano a parlarne. E c'è di più: secondo quanto si legge su Repubblica, il Genoa avrebbe aperto alla cessione dell'attaccante. Giovanni Simeone non è incedibile, basta trovare la formula giusta. Da Cataldi a Perin, l'asse di mercato Roma-Genova scotta più che mai. Un Simeone alla Lazio, di nuovo, e i tifosi sperano di poter sognare come una volta.