Stadio, irrompe Sgarbi: "Lotito lo farà al Flaminio ma a determinate condizioni..."

Il sogno Flaminio, un’idea suggestiva ma non del tutto utopistica per i colori biancocelesti. Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Vittorio Sgarbi ha rivelato il contenuto di una chiacchierata avvenuta proprio con il presidente della Lazio Claudio Lotito in merito al futuro stadio laziale: “Ho parlato con Lotito e ho preso atto del suo progetto: mi ha confidato che, a determinate condizioni, ossia che siano resi edificabili i terreni sulla Tiberina, sarebbe disponibile a considerare il Flaminio come futuro stadio della Lazio. Vuole le cose che sono più care ai laziali: mettendo nel pacchetto il Flaminio ha ripreso ciò che vogliono i tifosi biancocelesti, umiliando la Roma e tutti quelli che erano votati a un progetto distruttivo. Il Flaminio è un’opera nobile che nobilita la squadra. I tempi? Dipende dalle autorizzazioni. Tor di Valle è già tramontato perché la sovrintendenza ha posto dei vincoli. È matematico che non si farà”. Poi prosegue: “Sono il padrino dello stadio Flaminio, vedo progetti e ricevo architetti. Ormai mi occupo solo di calcio. La Lazio mi è simpatica, ha gli stessi colori della Spal. Diciamo che è una simpatia cromatica”.