STATS CORNER - Radu agguanta Nesta, mentre Felipe Anderson fa 100 in A. E il Chievo all'Olimpico...

Pubblicato il 27/01 alle ore 03:17

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincere per mettersi alle spalle i novanta minuti di black out contro la Juventus. La Lazio di Inzaghi vuole riprendere il proprio cammino verso l'Europa. Non sarà semplice per le aquile che affronteranno nell'anticipo del sabato il Chievo. I veronesi arrivano al match dopo quattro ko consecutivi in cui ha subito 14 reti, mentre nelle precedenti 17 giornate era stata punita solo 16 volte. Tuttavia, però, i numeri della squadra di Maran all'Olimpico sono importanti e poco incoraggianti per i biancocelesti.

I PRECEDENTI - Sono 29 i confronti diretti tra le due compagini, tutti disputati nel XXI secolo. I numeri sorridono alla Lazio che ha vinto undici volte, pareggiato dodici e perso in sei circostanze. Le statistiche non sono però favorevoli per la prima squadra della Capitale davanti al proprio pubblico: i veneti hanno collezionato 4 successi, 7 pari e appena tre sconfitte. Nella passata stagione la sfida è terminata 4-1, ma prima di allora la vittoria mancava dal 2013. La doppietta di Candreva, la prima rete in A di Cataldi e la zampata di Keita ribaltarono il vantaggio ospite firmato da Cesar in una partita più equilibrata di quello di quanto espresso dal risultato finale.

INZAGHI VS MARAN – Seconda sfida tra i due allenatori dopo il pareggio dell'andata, ma per il piacentino il Chievo evoca ricordi positivi. Nell'ottobre 2014 la sua Lazio Primavera alzò al cielo la Supercoppa di categoria espugnando il Bentegodi grazie alla rete di Oikonomidis. In campo c'era anche Alessandro Murgia che come il suo allenatore è stato promosso tra i big. Bilancio piuttosto equilibrato per Maran contro le aquile: nei 10 precedenti, l’allenatore di Trento vanta 3 vittorie, altrettanti pareggi e 4 sconfitte.

DETTAGLI GOL - Partita importante per Stefan Radu che sabato sera salirà a quota 261 presenze con l'aquila sul petto. Il terzino romeno raggiunge così Alessandro Nesta al quattordicesimo posto nella classifica dei più presenti della storia biancoceleste. Taglia il traguardo dei 100 gettoni in Serie A, Felipe Anderson, arrivato alla quarta stagione all'ombra del Colosseo. Per il brasiliano in totale (coppe comprese) sono 124 le gare disputate con la Lazio. L'anticipo con il Chievo sarà anche la prima partita stagionale senza Ciro Immobile. L'attaccante è stato ammonito contro la Juventus e salterà il match per cumulo di cartellini gialli. Oltre all'ex Torino mancherà anche Keita, impegnato in Coppa d'Africa, ed entrambi avevano segnato due gol ai veneti. A quota uno ci sono de Vrij, Basta e Lulic. Assenze pesanti tra gli ospiti soprattutto in attacco. A cominciare da Sergio Pellissier: sono 7 le marcature realizzate dalla bandiera dei gialloblù in 20 precedenti. Mancherà anche Riccardo Meggiorini che, oltre ad aver segnato 2 reti contro le aquile, ha un bilancio (quasi) completamente in positivo contro le aquile. In 11 precedenti, sono 6 le volte in cui il centravanti è uscito con il bottino pieno, 4 i pareggi e appena una sconfitta.