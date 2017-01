Strakosha, il rinnovo è pronto: a giorni l'ufficialità del prolungamento con la Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Quella notte di San Siro gli ha cambiato la vita, le successive gare da titolare gli hanno svoltato la carriera. Thomas Strakosha è stato bravo e puntuale, non ha perso il treno, ha conquistato la fiducia di allenatore, società e tifosi. Tutti col baby portiere albanese, figlio d'arte e giovane di belle speranze. Per questo la Lazio non vuole farselo sfuggire e col suo agente ha già programmato il futuro: si parte con un rinnovo contrattuale fino al 2022, che secondo SkySport, a giorni dovrebbe essere reso ufficiale. Strakosha è il titolare del domani, oggi cresce all'ombra di Marchetti. La Lazio è fiduciosa di avere in mano il futuro della sua porta.