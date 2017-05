Strakosha: "Sconfitta meritata, loro più affamati di noi. La parata su Dzeko la cosa migliore della mia stagione"

Al termine della sconfitta con il Crotone, Thomas Strakosha è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ci dispiace molto, il nostro obiettivo era arrivare quarti. Oggi non eravamo i soliti, abbiamo fatto una brutta gara meritando la sconfitta. La pressione dei tifosi del Crotone? Il loro pubblico li ha spinti, ma anche per noi poteva motivare giocare in uno stadio pieno. I presupposti c'erano, ma non ce l'abbiamo fatta e ci dispiace. L'avevamo preparata bene, poi loro sono stati bravi a prenderci nei momenti di difficoltà. Il rosso ci ha poi tagliato le gambe. La mia stagione? Per me è stato un anno bellissimo con tante soddisfazioni, ma anche con partite brutte perse come la finale di Coppa. Ma la considero un'annata positiva. Spero che il prossimo anno si possa fare una stagione ancora migliore di questa. Secondo me stasera avevano più fame di noi, lo hanno dimostrato in campo. Non deve mai mancare". Stasera l'esordio di Spizzichino: "L'unico consiglio ai giovani è di dare tutto perché nella vita non si può mai sapere. L'anno scorso non potevo aspettarmi questa chance che ho colto. Non bisogna mai mollare. La mia giornata migliore? Il derby di ritorno in campionato, direi la parata su Dzeko!".