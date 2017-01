Tare: "Atalanta squadra organizzata, ma bisogna vincere. El Ghazi? Sono solo voci..."

Fonte: Federico Erdi - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Poco minuti a Lazio-Atalanta. Una sfida dal sapore europeo e uno scontro diretto per l’alta classifica. Prima del match è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium il ds biancoceleste Igli Tare: “Bisogna vincere, è una partita importante ma è presto per parlare di spareggi. L’Atalanta è una squadra organizzata e l’allenatore sa utilizzare al massimo le risorse della società, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo continuare a fare bene come abbiamo fatto finora. El Ghazi? Sono solo voci, non voglio commentare niente. Se ci sarà un’uscita ci sarà un’entrata, ma solo in attacco.