UFFICIALE - Lazio-Seleco, accordo di sponsorizzazione fino al 2018

Nel derby la prima apparizione ufficiale insieme, e una collaborazione che ha portato bene ad entrambe. Ora Lazio e Seleco si riuniscono ufficialmente in matrimonio ben 33 anni dopo l'ultima volta, risalente alla stagione 1983/1984. La squadra romana torna ad avere un main sponsor dopo 10 anni, quando sulle maglie dei biancocelesti campeggiava il marchio di Ina Assitalia (a parte una collaborazione di poche giornate nel 2010 con Edileuropa). Ecco quanto si rende noto sul sito della società: "La S.S. Lazio e la società Twenty S.p.A. sono liete di annunciare l’accordo di sponsorizzazione che prevede il ritorno di Sèleco, storico brand di televisori made in Italy, sulla maglia della Lazio fino al termine della stagione 2017/18, con opzione per le stagioni successive. Il marchio Sèleco, che ha campeggiato sulle maglie dei calciatori biancocelesti per due stagioni nei primi anni ’80, tornerà nella sua font originaria e sarà presente sulle maglie e su tutti i materiali di comunicazione in qualità di Sponsor Ufficiale. Il contratto ha un valore economico garantito di 4 milioni di Euro fino al 30/06/2018; in caso di proroga, di ulteriori 4 milioni di Euro per ciascuna stagione. Prevede inoltre il riconoscimento di bonus ulteriori in caso di partecipazione alle competizioni europee e al conseguimento di risultati sportivi".