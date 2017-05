Un Goal per l’Italia, Immobile e i derby: "Le reti di Coppa Italia la mia gioia più grande"

AGGIORNAMENTO ORE 23:50 - A chiudere la serata sul palco sale il presidente della Figc Carlo Tavecchio che ringrazia i presenti: "É stata una serata emozionante. Il concetto di solidarietà che ho visto stasera su questo palco è stato magnifico. La Lega finora ha portato piccole cose, spero di sensibilizzare anche altre entità del calcio a contribuire a questa causa. Continueremo ad impegnarci. Abbiamo delle magliette e gadget che potranno servire alle piccole squadre locali. Grazie a tutti e continuiamo a donare".

AGGIORNAMENTO ORE 23:45 - Si alternano gli ospiti sul palco da Fiona May a Clemente Russo fino a Cristina Chirichella, ma si raccontano soprattutto le storie. Come quella del Norcia calcio femminile che ha bisogno di una palestra. A fare il tifo per loro è anche Patrizia Panico, ex calciatrice della nazionale italiana femminile, che invita tutti a donare: "Hanno dimostrato che tra mille difficoltà, puoi raggiungere qualsiasi traguardo se c'è la volontà. Loro sono l'esempio che con il coraggio si va ovunque. Donate il più possibile perché queste ragazze hanno bisogno anche di noi".

AGGIORNAMENTO ORE 23:15 - Sale sul palco Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio è stato chiamato insieme a Stephan El Shaarawy, Antonello Venditti e Alessandro Florenzi. Dopo una piccola gag sul fatto che ci fossero tre romanisti e un solo laziale è stato chiesto ai calciatori quali derby ricordassero con maggiore affetto e il numero 17 biancoceleste ha risposto: "Tra i due di Coppa Italia non so quale scegliere perché ho segnato in entrambe le sfide”.

AGGIORNAMENTO ORE 23:00 - “La mia famiglia ha preso male il terremoto. Ho tutti sparsi in Umbria e la paura è stata tanta. Questa gente merita queste serate e non deve essere dimenticata”. A parlare così è Diego Falcinelli che invita ad aiutare tutti. Sulla stessa linea il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: "Insieme possiamo farcela! Dobbiamo crederci e ricostruire insieme questa città".

AGGIORNAMENTO ORE 22:30 - Dalla platea di Norcia, Ciro e Jessica Immobile invitano tutti a donare per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. La coppia ho postato un selfie sul loro profilo Instagram accompagnato dal messaggio: "Un Gol per L'Italia in diretta da Norcia. Per donare invia un SMS 45525.L'unione fa la forza "

Un Gol per L'Italia in diretta da Norcia Per donare invia un SMS 45525 L'unione fa la forza ❤️ Un post condiviso da Ciro E Jessica (@ciroejessicaimmobile) in data: 22 Mag 2017 alle ore 13:31 PDT

AGGIORNAMENTO ORE 22:11 – Prende la parola l’arbitro Tagliavento che, con tanta simpatia, ha commentato l’accesissimo derby tra Cascia e Norcia, facendo un paragone con quello di Roma: “Vent’anni fa ho arbitrato il derby Cascia-Norcia e non è stata una passeggiata. Mi ricordo di essere arrivato prima per chiedere una benedizione in chiesa. Il derby di Roma? In quel caso, invece, è bastata la benedizione del Papa (ride, ndr)”.





AGGIORNAMENTO ORE 22:03 – Tra musica e tanti ospiti, procede spedita la serata in diretta da Norcia. Attraverso un videomessaggio, è intervenuto anche il capitano degli azzurri Gianluigi Buffon, assente per impegni lavorativi: “Avrei voluto essere lì con voi ma purtroppo non ho potuto. Mi raccomando questo non cambia lo scopo della serata, contribuite tutti ad aiutare queste popolazioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 - Iniziato in perfetto orario l'evento. Il primo a prendere la parola, Carlo Tavecchio: "Il nostro progetto va oltre la serata, vogliamo recuperare delle aree che sono importanti per la stessa economia dell’Italia. Noi vogliamo farlo, e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti". In video, ecco anche il saluto del ct Ventura: “Con la Nazionale ci aspettano tante gare, ma la partita più importante è quella di oggi”.

Il mondo del calcio si stringe intorno alle popolazioni delle zone terremotate ♥️⚽️ #UnGoalPerLItalia #Rai1 pic.twitter.com/A51e5uxSck — Rai1 (@RaiUno) 22 maggio 2017

“Un Goal per l’Italia”. Si chiama così la serata evento a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia che andrà in onda questa sera su Rai 1. Direttamente da Norcia, ecco che il mondo del calcio e quello televisivo si fondono insieme con l’obiettivo di raccogliere fondi per supportare il programma “Il Calcio Aiuta” sviluppato dalla FIGC. Diversi, i personaggi italiani e internazionali del mondo del calcio, dello sport e dello spettacolo che, direttamente dal palco allestito in piazza San Benedetto, prenderanno parte all’evento. Presentato, per l’occasione, da Marco Liorni e Serena Rossi. Tra gli ospiti, anche un po’ di Lazio: ci sono Ciro Immobile e Marco Parolo.