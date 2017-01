Una serata tra "senatori": Inzaghi e lo staff a cena fuori con i "big" dello spogliatoio

Pubblicato il 27/01 alle ore 01:34

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A cena fuori: tecnico, senatori, staff tecnico, fisioterapisti e magazzinieri. Ci si è ritrovata la Lazio stasera, per dimenticare la Juventus e trovare il riscatto con il Chievo. Al ristorante insieme, giusto il giorno prima del ritiro post-rifinitura di domani. Simone Inzaghi al tavolo con Lulic, Radu, Biglia, Immobile e qualche collaboratore. I nomi dei calciatori non possono essere casuali: sono i big dello spogliatoio, gli uomini-chiave, i trascinatori del gruppo. Che deve ripartire sabato pomeriggio per rimboccare la strada giusta, quella dei punti conquistati con le squadre medio-piccole nel girone d’andata, quella della rabbia agonistica invocata da Lulic in conferenza stampa soltanto mercoledì pomeriggio. Un segnale colto da Inzaghi, chissà se suggerito proprio dall’allenatore nel tentativo di dare uno scossone al resto della rosa. Il tecnico vuole continuare a correre e rimanere aggrappato alle posizioni della classifica che contano. Anche una cena fuori può essere utile.