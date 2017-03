Si ride e si scherza, Lotito allo spettacolo di Max Giusti: "Com'è il rapporto con i tifosi? Buono..." - VIDEO

Si è riempito il Teatro Olimpico per l'arrivo di Max Giusti e del suo "Cattivissimo Max". Da Maria De Filippi a Don Matteo, da Antonino Cannavacciuolo a Claudio Lotito. Il comico romano ha riversato la sua consueta dote di cinismo senza far sconti a nessuno, tanto da strappare al patron della Lazio più di un sorriso. Grande novità l'interazione con personaggi (anche in video) e la grande partecipazione richiesta al pubblico, con Max Giusti spesso fra la gente. Il dialogo con Lotito - che ha coinvolto anche l'ex sindaco Rutelli - è stato il momento più esilarante della serata. "Com'è il rapporto con i tifosi?", chiede in modo malizioso lo show-man. "Buono...", risponde il presidente della Lazio, che non riesce a trattenere una risata. E Giusti incalza: "Ma che devi fare di più? Se vinci lo scudetto, qual è il pronostico?". Lotito si ricompone: "Non si possono fare pronostici". Il comico ha poi scherzato sulla quantità di telefoni posseduti dal patron: uno per la Salernitata, uno per l'azienda di pulizie e uno per la Lazio. Con tanto di messaggio (inventato) di Abodi. Di seguito, ecco il video del botta e risposta.