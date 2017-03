Una serata amarcord per Christian Vieri che sui social ha fatto un salto nel passato. L'ex attaccante ha postato su Twitter una foto di un evento importante per lui e per la Lazio. Bobo ha caricato un collage con alcune immagini della finale di Coppa delle Coppe del 1999 vinta con la Lazio a Birmingham. Una serata storica per la storia biancoceleste che è rimasta nel cuore di tutti i tifosi delle aquile e anche del bomber. Un anno importante e storico quello vissuto da Vieri all'ombra del Colosseo e coronato dallo storico trionfo in Gran Bretagna che, anche a distanza di tanti anni, è rimasto ancora impresso nella sua memoria.