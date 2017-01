Atalanta ko, l'entusiasmo è social: "Grande partita, altri tre punti importanti. Avanti Lazio!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il girone di ritorno si apre subito alla grande per Inzaghi e i suoi ragazzi. Milinkovic e Immobile stendono l'Atalanta in un vero e proprio spareggio per l'Europa. In rimonta, dopo una gara tiratissima, la Lazio strappa tre punti fondamentali. E la vittoria come sempre è social, con l'esultanza dei biancocelesti sui proprio account ufficiali. Si parte con Federico Marchetti: "Altri tre punti importanti", si legge su Facebook. Lo segue Patric: "Bravi ragazzi, grande partita, grazie anche a voi per il sostengo che ci date ogni partita, Forza Lazio", è il commento via Instagram. Da lì arriva anche quello di Strakosha: "Bravi ragazzi". Sorride de Vrij: "Ancora una vittoria, continuiamo così". L'entusiasmo dilaga, anche sui social.

Ancora una vittoria, continuiamo cosí💪 #LAZIOatalanta #2-1 #ForzaLazio Una foto pubblicata da Stefan de Vrij (@stefandevrij) in data: 15 Gen 2017 alle ore 10:21 PST

Bravi ragazzi🔝👌🏻🤙🏻#vamos#lazio#mia#serie#A#tim ⚪🔵 Una foto pubblicata da 💣NEVER GIVE UP💣 (@thomas_strakosha) in data: 15 Gen 2017 alle ore 08:40 PST

Braviii ragazzi grande partita, grazie anche a voi per il sostengo che ci date ogni partita, Forza Lazio 🙌🏽🙌🏽⚽️🔵⚪️🔝 @official_sslazio Una foto pubblicata da patric (@patric6) in data: 15 Gen 2017 alle ore 09:42 PST