Buon compleanno Patric, gli auguri di Keita: "Sei una persona da 10. Meriti il meglio!"

Festa doppia per Patric. Oltre a festeggiare la Pasquetta, il terzino biancoceleste spegne oggi 24 candeline. Sfruttando i giorni di riposo concessi da Inzaghi, il classe '93 è tornato in patria a Madrid ed è stato raggiunto dall'amico Keita. Il senegalese, oltre a fare gli auguri di persona, tramite il suo profilo Instagram ha voluto rendere omaggio pubblicamente al compagno di squadra con un messaggio molto colorito: "Il mio biondo preferito si fa grande! Non dire che non lo sai...Mille momenti vissuti e tutti quelli che ci rimangono! Sei una persona da 10. Meriti il meglio tanto tu come la tua famiglia. Ricordati di me!".

Mi rubio favorito se me hace grande! Que decir que no sepas..... mil momentos vividos y los que nos quedan! Eres una persona 10. Te mereces lo mejor tanto tú como tú familia! Recuérdalo:de lo mío personal! 😝🎉🎂❤❤🙏🏾🎉 #24 @patric6