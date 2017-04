Coppa Italia, il buongiorno dei finalisti: "Vorrei svegliarmi così ogni mattina" - FOTO

Una notte speciale quella appena trascorsa per la Lazio. Il club biancoceleste ha perso per 3-2 il derby di ritorno, ma complice il 2-0 dell'andata ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia. Giocarsi il trofeo e aver eliminato i rivali della Roma ha fatto esplodere il popolo laziale. Il calore e la gioia non poteva non travolgere anche i giocatori che fin dal fischio finale sono stati attivissimi sui social. Questa mattina la gioia è proseguita con Patric che ha postato su Instagram una foto in compagnia di Lulic e Biglia accompagnata dal messaggio: "Buongiorno laziali". Mamadou Tounkara, altro componente della rosa tra i più social, ha dedicato una storia di Instagram a una prima pagina con l'immagine di gruppo e il post: "Che bel risveglio". Non conento l'ex Barcellona ha caricato anche la foto della coreografia di ieri della Nord con lo status: "Vorrei svegliarmi così ogni mattina pieno di felicità". Luca Crecco ha scelto un video con i festeggiamenti all'interno degli spogliatoi con la frase: "A Roma solo la Lazio!". Cristiano Lombardi ha preferito un'istantanea della Nord e come Patric ha augurato il buongiorno a tutti i laziali.

BUONGIORNO LAZIALI!! @senad.lulic #LucasBiglia ❤🔵⚪️🙏⚽️👏🏽💪🏽 Un post condiviso da patric (@patric6) in data: 4 Apr 2017 alle ore 22:22 PDT

Vorrei svegliarmi così ogni mattina pieno di felicità 😁⚪️🔵SoloAmore❤️ Un post condiviso da Mamadou Tounkara (@tounkara71) in data: 5 Apr 2017 alle ore 01:13 PDT