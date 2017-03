Dabo, che freestyle con la maglia della Lazio. Oddo ci scherza su: "Una volta non eri così..." - VIDEO

Come trasformare una partita di calcetto con gli amici in calcio spettacolo. Chiedere a Ousmane Dabo, che su Instragram ha deciso di fare sfoggio delle proprie qualità. Per tornare a diversi come un ragazzino basta poco. Un pallone, la maglia della Lazio addosso e via: il freestyle è di quelli da applausi. Numeri d' alta scuola, come è consuetudine dire. Che sia migliorato con il tempo? Massimo Oddo ci scherza su: “Cavolo sei migliorato, una volta non eri così”. Battutine e prese in giro tra ex compagni di squadra. Immediata la risposta giocosa del francese: “Bastardo!”. Come dargli torto?!

Petit foot avec les amis toujours tellement de plaisir de retoucher le ballon ⚽️ Calcetto con gli amici sempre un piacere ritoccare il pallone. #football #passion #fun #five #calcio