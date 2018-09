Europa League, Bastos è già carico sui social: "Conto alla rovescia" - VIDEO

Probabilmente sarà della partita Bastos Quissanga. Il turnover previsto da mr. Inzaghi nella prima gara di Europa League contro l'Apollon Limassol di giovedì prossimo (ore 18:55), mette il difensore angolano in una situazione di vantaggio per quanto riguarda la zona di destra del reparto difensivo. Direttamente dai social arriva la carica giusta per preparare al meglio la partita, in particolare dal suo profilo Instagram, al quale Bastos affida il seguente messaggio: "Conto alla rovescia: -3", il tutto correlato da un video di presentazione con i gol più belli segnati di testa nella passata edizione dell'Europa League e che la UEFA ha confezionato per il debutto della competizione nella nuova stagione. Tra le varie marcature prese in rassegna c'è anche quella del numero 15 della Lazio contro lo Steaua Bucarest, rete che valse il 2-0 (5-1 finale) nel match di ritorno giocato in casa contro la squadra romena.