Festa Lazio sui social: "Vittoria di cuore, grande gruppo". Anderson: "Vi amo ragazzi"

Fonte: Mara Perna - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio batte l’Inter a San Siro e stacca il pass per la semifinale. Un successo di prestigio e sostanza per i biancocelesti che continuano la corsa in Coppa Italia e riscattano la sconfitta contro il Chievo. La gioia dei ragazzi di Inzaghi esplode sui social. Il primo grido di gioia arriva da Cristiano Lombardi che sul proprio profilo Instagram scrive: “Orgoglioso di far parte di questo gruppo, vinta con tanto cuore”. Lo segue, sempre sullo stesso social Milinkovic: "Grande gruppo! Bravi ragazzi! Ora andiamo in semifinale". Poi arriva lui, Felipe Anderson, autore del primo gol che ha sbloccato il match. Il brasiliano, tramite il proprio profilo Instagram, commenta anche la dedica al suo gol: "Chi lo sa...Grazie a te, sempre insieme. Vi amo ragazzi". Stesso entusiasmo anche per Thomas Strakosha: "Grande cuore, grande carattere. Bellissima vittoria a San Siro".

Orgoglioso di far parte di questo gruppo! Vinta con tanto CUORE👏🏼👏🏼👏🏼⚪️🔵 #cmoneagles Una foto pubblicata da Cristiano Lombardi (@cristianolombardi25) in data: 31 Gen 2017 alle ore 13:44 PST

Grande gruppo!! Bravi ragazzi!!! Ora andiamo in semifinale!! 💪🏻💪🏻💪🏻🔵⚪️🔵⚪️ #forzalazio Una foto pubblicata da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 31 Gen 2017 alle ore 14:39 PST

Quem é sabe... obrigado por ta sempre junto em todas as horas. Amo voces. #familia #amigos #amor Una foto pubblicata da Felipe Anderson (@f_andersoon) in data: 31 Gen 2017 alle ore 14:33 PST