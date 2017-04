Formello, Immobile spaesato dopo la vittoria nel derby: "Sta qui la finalista?" - VIDEO

Entusiasmo ed aria distesa a Formello, dove questa mattina la Lazio si è ritrovata dopo la partita di ieri contro la Roma. La più dolce delle sconfitte, per la truppa di Inzaghi: non c’è 3-2 che tenga, il pass per la finale di Coppa Italia ha le tinte biancocelesti. Rientrato nel quartier generale della Lazio, uno spaesato Ciro Immobile ci scherza su. “Scusate, è questo lo spogliatoio della finalista?”, la domanda dell’attaccante partenopeo tra l'ilarità e la gioia dei compagni e dei massaggiatori. Risposta? Naturalmente, affermativa!