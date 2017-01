Gomez e la "presa" su Bastos: "Pensavo stessimo giocando con due palle..."

Fonte: Francesco Tringali - Lalaziosiamonoi.it

Fenomeno in campo, ma non solo. Il re dei social nell'ultimo periodo in quanto a stravanganza e simpatia si chiama Alejandro Gomez. Instagram è diventato ormai il suo terreno di caccia, ne ha per tutti, dai compagni agli avversari. Un altro modo di vivere il calcio, di mostrare l'altra faccia dei protagonisti, il mondo del Papu è ormai un fenomeno virale. L'ultima questa mattina, ricordando un contatto singolare con Bastos nel match di ieri pomeriggio: "Marcatura stretta. Pensavo che stavamo giocando con due palle...", il commento ironico dell'argentino sulla foto che lo ritrae in "presa bassa" sul povero Bastos.