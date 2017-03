Keita, che magia. Cataldi ci scherza su: "Era dai tempi di Bollini che non segnavi così..." - FOTO

“Keita? Spero di tenerlo”. Non lo nasconde, Simone Inzaghi. Un gioiellino del genere, il tecnico piacentino non vorrebbe mai vederlo andare via da Roma. Il rinnovo di contratto, però, è ancora in alto mare, le nubi sul futuro del senegalese sono tante. Chissà, se basterà la magia del 2-1 di ieri a convincere Lotito e Tare ad accettare le richieste mosse dall’ex Barcellona. Il gol, intanto, ha già fatto il giro del web. Un tiro a giro imprendibile, di quelli da guardare e riguardare senza stancarsi mai. Anche da Genova, sono arrivati i complimenti. Su Instragram, Danilo Cataldi ci scherza su: “Ao, non facevi un gol a giro dai tempi di Bollini”.