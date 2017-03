Keita si congratula con Strakosha: "Complimenti per l'esordio in Nazionale hermano"

Un sogno inseguito a lungo, sulle orme di papà Fotaq. Thomas Strakosha ieri ha debuttato con la maglia dell'Albania in occasione della sfida contro l'Italia, valida per la qualificazione al Mondiale del 2018. Un esordio con sconfitta, visto che gli uomini di Ventura si sono imposti sulla formazione balcanica per 2-0, ma comunque una serata quella del Barbera che rimarrà indimenticabile per il giovane portiere. Tanti i messaggi arrivati, tra i quali anche quello di Keita Balde Diao. Il senegalese sul suo profilo Instagram si è complimentato con il compagno di squadra: "Complimenti per l'esordio in Nazionale Hermano. Sei bello dai".