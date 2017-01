La carica di Luis Alberto: "Oggi partita importante, continuiamo su questa strada"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domenica scorsa è arrivato l’esordio dal primo minuto con la maglia della Lazio, ora Luis Alberto non vuole fermarsi. Questo pomeriggio, lo spagnolo partirà nell' 11 titolare, si posizionerà insieme a Milinkovic-Savic dietro le spalle di Ciro Immobile. Toccherà a loro servire l’assist vincente al napoletano. Attenzione, però, a sottovalutare l’Atalanta: nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra di Gasperini ha dimostrato di potersela giocare con tutti. La posizione in classifica non è frutto della fortuna, bensì dell’ottimo lavoro dell’ex tecnico del Genoa. Lo sa Luis Alberto che, su Instagram, indica la via: “Oggi partita importante, dobbiamo continuare su questa strada”.

