La Lazio elimina la Roma, la gioia è social: "Chi non salta..."

L’impresa è servita, la Lazio elimina la Roma dalla Coppa Italia e accede alla finale. Dopo aver festeggiato con i tifosi al fischio finale, la gioia biancoceleste invade i social. Strakosha apre le danze su Instagram con: “Passione grinta e cuore, tifosi meravigliosi che fino alla fine cantano. Questa è una squadra”. Felipe Anderson in portoghese: “Che gioia vincere il derby ed essere in finale di Coppa Italia”. Anche Wallace nella lingua madre: “Abbiamo vinto il derby, siamo in finale (gloria a Dio)”. In un'altra foto il difensore verdeoro appare in posa con il 'fratello' Felipe. Lulic è più diretto con un “Finale” accompagnato dal simbolo di vittoria sia su Instagram che su Facebook. Keita sempre su Instagram si lascia andare ad una foto in cui abbraccia Ciro Immobile, grande protagonista della qualificazione e ad una foto in cui abbraccia Patric e Tounkara accompagnata da un eloquente: "Vamooos". Per quanto riguarda l’attaccante campano, la moglie Jessica posta un'immagine con una bandierina utilizzata dalla Nord per la scenografia e un video in cui la Curva invoca il suo bomber dopo il gol. Patric dal pullman immortala la gioia dei tifosi intonando un “Chi non salta della Roma è…". Negli spogliatoi lo spagnolo festeggia con capitan Biglia, mentre con Hoedt, Lukaku e Wallace ribadisce che la Lazio è "la prima squadra della Capitale". Tounkara sceglie di immortalarsi con Milinkovic, vero e proprio castiga Roma. Il centrocampista serbo con video e post ribadisce la propria appartenenza ai colori biancocelesti e il suo amore per il simbolo, manifestato nell'esultanza dopo la rete. Anche Luis Alberto pubblica estratti dallo spogliatoio: nel primo con Patric, Keita e Tounkara, nel secondo con tutta la squadra in una festa generale accompagnata da "Andiamo in finale". La gioia coinvolge anche Marchetti che su Twitter scrive: "Obiettivo raggiunto! Si va in finale!!!".

