La Lazio torna a Formello, Strakosha è carico: "Si ricomincia a lavorare"

La settimana di vacanza è giunta al termine, per la Lazio di Inzaghi è tempo di tornare in campo. Nel mirino il Crotone di Davide Nicola, che l’8 gennaio sbarcherà a Roma per l’ultima gara del girone d’andata. Dopo aver ricaricato le pile in Albania, Thomas Strakosha è pronto a ricominciare. “Si torna a lavorare”, ha scritto pochi istanti fa l’ex portiere della Primavera. Che, nelle prossime settimane, si incontrerà con il presidente Lotito per mettere nero su bianco il nuovo contratto.

Back to work👌🏻🔝⚪️🔵 Una foto pubblicata da 💣NEVER GIVE UP💣 (@thomas_strakosha) in data: 29 Dic 2016 alle ore 03:44 PST

