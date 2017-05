Lazio in Europa, gli applausi di Patric a squadra e tifosi: "Lo meritiamo e lo meritate"

Una vittoria con goleada sulla Sampdoria, 70 punti in classifica e la certezza matematica di essere qualificata alla fase a gironi della prossima Europa League, una domenica perfetta per la Lazio di Simone Inzaghi. La gioia irrefrenabile dell'ambiente laziale è esplosa anche sui social. Tra i più attivi c'è ovviamente Patric, autentico uomo spogliatoio di questa stagione. Lo spagnolo posta due Instagram stories in cui ringrazia il popolo laziale e applaude anche i suoi compagni: "Lo meritiamo e lo meritate".