Lazio in finale, i complimenti della Macron: "Ha vinto lo spettacolo messo in scena dai tifosi"

La Lazio conquista la finale di Coppa Italia e fioccano i complimenti per Inzaghi e i suoi ragazzi. L'ultimo in ordine di tempo arriva dalla Macron, sponsor tecnico ufficiale del club biancoceleste, che ha postato un'immagine dell'esultanza del post partita di ieri con uno splendido messaggio che recita: "Congratulazioni alla S.S. Lazio per aver conquistato la finale di Coppa Italia come prima finalista del torneo. Una serata da incorniciare perché ha vinto lo spettacolo messo in scena dai tifosi."