Lazio tennis, festa social: "Vittoria importantissima. Bravo bomber Parolo!" - FOTO

La Lazio corsara di Pescara cancella gli stop contro Chievo e Juventus. I ragazzi di Inzaghi regolano grazie al rotondo 6-2 la squadra abruzzese, con un Parolo versione goleador: 4 gol all’attivo di cui i primi 3 di testa. Come sempre l’entusiasmo viene riversato negli account ufficiali per una gioia social. Il primo su Instagram è Strakosha, che con Patric scherza su un ipotetico ritorno lampo a Roma dopo la partita: “Bella vittoria ora un po di riposo, buona domenica a tutti”. Lo segue de Vrij in una foto in cui omaggia bomber Parolo: “Bravi ragazzi, vittoria importantissima”. L’altro centrale Hoedt rincara la dose: “Bella vittoria! Bravi ragazzi”. Omaggio per Parolo anche dal compagno di reparto Milinkovic Savic: “6 gol 3 punti, grande gruppo!! Bravo bomber”. Doppio post per Keita. Nel primo onora il compagno particolarmente ispirato oggi con: “Vittoria!”. Nel secondo festeggia il suo ritorno al gol in Serie A con un felice: “Gool”. Tounkara invece ricorda la gara dell'Adriatico come l'esordio stagionale: "Giornata speciale per me, per la vittoria e per il debutto".

Bella vittoria ora un po di riposo buona domenica a tutti🙏🏻 Una foto pubblicata da 💣NEVER GIVE UP💣 (@thomas_strakosha) in data: 5 Feb 2017 alle ore 08:40 PST

Bravi ragazzi, vittoria importantissima💪 #pescaraLAZIO #2-6 Una foto pubblicata da Stefan de Vrij (@stefandevrij) in data: 5 Feb 2017 alle ore 08:52 PST

Bella vittoria! Bravi ragazzi ⚪️🔵⚽️#pescaraLazio #2-6 Una foto pubblicata da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14) in data: 5 Feb 2017 alle ore 09:06 PST

6️⃣gol 3️⃣punti Grande gruppo!! Bravo BOMBER #marcoparolo16 ⚽️#forzalazio⚪️🔵 Una foto pubblicata da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 5 Feb 2017 alle ore 09:12 PST

Vittoria! Una foto pubblicata da Keita Balde Diao✔ (@keitabalde14) in data: 5 Feb 2017 alle ore 08:37 PST

Gool Una foto pubblicata da Keita Balde Diao✔ (@keitabalde14) in data: 5 Feb 2017 alle ore 09:15 PST