Luis Alberto scalpita: "Tanta voglia di fare bene". E Keita e Strakosha prendono in giro Patric...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il nuovo anno è iniziato, la Lazio di Simone Inzaghi si prepara alla sfida dell’8 gennaio contro il Crotone. Senza i vari Felipe Anderson, Keita e Lulic, il tecnico piacentino sarà costretto a reinventare la squadra. Magari decidendo di lanciare quei calciatori che, in questo inizio di campionato, hanno trovato meno spazio. Come Luis Alberto. Lo spagnolo spinge, sta scalando le gerarchie. E’ carico, contro i rossoblù potrebbe giocare dal primo minuto. “Anno nuovo, vita nuova. Tanta voglia di fare bene”, scrive su Instragam. Il messaggio per il mister biancoceleste è chiaro. Allegato il video di un gran gol realizzato quest’oggi in allenamento. Stessa voglia di fare bene di Patric che, attraverso il noto social, assicura i tifosi di “essere tornato a lavorare”. Tra i commenti, c'è spazio anche per un simpatico siparietto. "Che tocco! Come va il biondo", si complimentano scherzando Keita e Strakosha.

BACK TO WORK...💪🏽 Un video pubblicato da patric (@patric6) in data: 4 Gen 2017 alle ore 10:18 PST

Anno nuovo, vita nuova!! Tanta voglia di fare bene ⚽👊🏽🔵⚪ Un video pubblicato da 14_luisalberto (@14_luisalberto) in data: 4 Gen 2017 alle ore 11:44 PST

Ti potrebbe interessare anche:

MORRISON SI ALLENA CON IL WIGAN

FORMELLO, LUIS ALBERTO SCALA LE GERARCHIE