Lulic, lo sfottò diventa social: un brindisi con dedica per festeggiare la vittoria nel derby - FOTO

La Lazio dopo aver vinto il derby di Coppa Italia, torna a battere la Roma anche in campionato, scatenando l'entusiasmo dei tifosi biancocelesti e non solo. Anche gli stessi calciatori si stanno sbizzarrendo negli sfottò post-stracittadina contro i giallorossi, in questi due giorni di riposo concessi da Inzaghi a tutta la squadra. Stavolta è stato il turno di Senad Lulic, il quale ha postato su Instagram una foto che lo ritrae a "Le due lune", noto ristorante di Formello. Il bosniaco si è fatto immortalare mentre brinda al successo dei biancocelesti, con una dedica molto particolare.