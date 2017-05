Murgia regala la maglia a Palombi e l'attaccante ringrazia: "Un piacere vederti difendere questi colori"

Tra vecchie glorie biancocelesti come Mancini, Mihajlovic e Pancaro, ieri in tribuna a vedere Lazio-Sampdoria c’era anche Simone Palombi. Il giovane bomber in prestito alla Ternana, ma di proprietà biancoceleste, ha ricevuto un dono speciale dall'amico, ed ex compagno di squadra ai tempi della Primavera, Alessandro Murgia. Il centrocampista gli ha regalato la sua maglia e l'attaccante lo ha ringraziato pubblicamente con un post su Instagram: “Grazie per il regalo amico mio!! Vederti crescere sin da bambino con la stessa maglia e a difendere gli stessi colori mi fa enorme piacere, sei un grande! Non mollare mai”. Chissà che magari i due non possano tornare compagni di squadra, magari già nella prossima stagione, ma questa volta nella Lazio dei grandi.

