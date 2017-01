Pomeriggio di svago per Luis Alberto: l'ex Deportivo in giro per il centro di Roma - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La gara contro la Juventus l’ha vista tutta dalla panchina, contro il Chievo Luis Alberto cerca il riscatto. In quel di Formello la preparazione continua senza sosta, per capire chi manderà in campo Simone Inzaghi bisognerà attendere ancora qualche giorno. Anche questa mattina, la truppa biancoceleste si è ritrovata nel quartier generale, l’obiettivo è quello di dimenticare la sconfitta con i bianconeri per riprendere subito la rotta. Mattina di lavoro, dunque. Poi, nel pomeriggio, qualche ora di libertà. Luis Alberto ha deciso di prendere la palla al balzo e sfruttare il sole che quest’oggi ha fatto capolino su Roma. Come testimoniano le foto pubblicate su Instagram, l’ex Deportivo ha visitato la Fontana di Trevi, in compagnia della dolce metà, della figlia e di alcuni amici. Un po’ di relax, da domani si torna a Formello. In palio c’è la maglia da titolare.

@patri201010 @gabri139 @alexvazrod #Martina 🙏🏼👌🏼🎭 Una foto pubblicata da 14_luisalberto (@14_luisalberto) in data: 25 Gen 2017 alle ore 07:36 PST

Ti potrebbe interessare anche:

LE ULTIME DA FORMELLO

FOCUS: I CALCIATORI DELLA LAZIO PIU' SOCIAL