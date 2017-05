Testa alla Coppa Italia, Luis Alberto, Keita e Patric in coro: "Uniti per il nostro obiettivo" - FOTO

La Lazio si arrende a una Fiorentina che vince 3-2 in rimonta al Franchi. Sui social Keita, Patric e Luis Alberto ci tengono comunque a far sapere ai propri tifosi di avere ben chiaro quello che devono fare nei prossimi impegni. La testa è alla Coppa Italia contro la Juventus: "Uniti per il nostro obiettivo". Sarebbe il settimo trionfo nella competizione nazionale per i biancocelesti, che si giocheranno la seconda finale negli ultimi tre anni.

UNITI PER IL "NOSTRO" OBIETTIVO!! Un post condiviso da Keita Balde Diao (@keitabalde14) in data: 13 Mag 2017 alle ore 12:19 PDT

